Delo o trganju evropskih vezi z ZDA (17. 2.)

Ljubljana, 16. februarja - Barbara Zimic v komentarju Hladni atlantski tuš piše o tem, kako bi lahko opisali letošnjo varnostno konferenco v Münchnu - hladen atlantski tuš. Avtorica meni, da je ocena predsedujočega na konferenci Christopha Heusgena, da ZDA in Evrope ne povezujejo več enake vrednote, povsem točna in da bo Evropa morala prerezati popkovino do ZDA.