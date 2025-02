Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (15. in 16. 2.)

Ljubljana, 16. februarja - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da sta predsednica Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Robert Golob po napadu z nožem, ki se je zgodil v Beljaku, izrekla sožalje Avstriji in prizadetim. Poročale so tudi o tem, da je povprečen Slovenec leta 2023 proizvedel 517 kilogramov komunalnih odpadkov, kar je nad povprečjem EU.