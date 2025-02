Izidi SP v biatlonu (3)

* Izidi: - moški, zasledovalno, 12,5 km: 1. Johannes Thingnes Beo (Nor) 32:26,9 (2) 2. Campbell Wright (ZDA) + 8,6 (1) 3. Eric Perrot (Fra) 20,8 (1) 4. Sturla Holm Laegreid (Nor) 36,7 (0) 5. Tommasso Giacomel (Ita) 54,0 (2) 6. Quentin Fillon Maillet (Fra) 1:16,6 (5) . Jakov Fak (Slo) 1:16,6 (1) 8. Endre Stroemsheim (Nor) 1:22,7 (3) 9. Martin Ponsiluoma (Šve) 1:36,0 (3) 10. Tarjei Boe (Nor) 1:46,9 (2) ... 42. Anton Vidmar (Slo) 4:51,4 (4) 48. Lovro Planko (Slo) 5:10,3 (7)