Ljubljana, 16. februarja - Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je v soboto v Mariboru v sklopu 21. kroga državnega prvenstva vpisal odmevno zmago, obenem pa so bili aktivni tudi v upravi kluba, saj so igralski kader okrepili z branilcem Kenanom Toibiboujem, so sporočili iz ljubljanskega kolektiva.