Vreme: Ponoči manj oblačno

Ljubljana, 16. februarja - Ponoči se bo zjasnilo na Primorskem in v gorah, drugod bo oblačno. Burja se bo nekoliko okrepila. Najnižje jutranje temperature bodo od -6 do -2, na Primorskem okoli 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V ponedeljek bo na Primorskem precej jasno, burja bo popoldne počasi slabela. Drugod bo sprva oblačno, čez dan se bo oblačnost trgala. Ponekod bo pihal vzhodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od -3 do 2, na Primorskem od 3 do 9 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo na Primorskem pretežno jasno s šibko burjo, drugod delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. V sredo bo pretežno jasno, burja bo ponehala. Zjutraj bo mrzlo.

Vremenska slika: Iznad Skandinavije in Severnega morja se nad srednjo in jugovzhodno Evropo razteza območje visokega zračnega tlaka. Z vetrovi severnih smeri doteka nad naše kraje vlažen in hladen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo na območju severnega Jadrana delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ob Jadranu bo pihala šibka do zmerna burja. V ponedeljek bo ob morju in v sosednjih pokrajinah Italije sončno, v Kvarnerju bo pihala zmerna burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno. Ponekod bo pihal vzhodni veter.