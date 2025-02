Ajdovščina, 16. februarja - Nogometaši Primorja in Kopra bi morali ob 13. uri v Ajdovščini začeti tekmo 21. kroga Prve lige Telemach. To pa so morali odpovedati, razlog je premočna burja, so na družbenih omrežjih potrdili pri Primorju in ligi. Nadomestni termin bodo določili naknadno.