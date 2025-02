Nika Prevc na Ljubnem do svoje 16. zmage, skupno do 132.

Ljubno ob Savinji, 16. februarja - Smučarska skakalka Nika Prevc je tudi na Ljubnem ob Savinji nadaljevala niz zmag v svetovnem pokalu in slovenski števec uspehov premaknila na 132. Četrta zmaga v nizu za 19-letnico je bila skupno 29. za slovenske ženske skoke. Prevc je pri 16 zmagah v karieri in devetih to sezono.