Ljubljana, 16. februarja - Policisti iščejo priče dveh prometnih nesreč, ki sta se v petek zjutraj zgodili na območju ljubljanske policijske uprave. V prvi je voznik osebnega avtomobila trčil v otroka in odpeljal naprej, v drugi pa je voznica osebnega avtomobila zapeljala s ceste in se poškodovala.

V prometni nesreči, ki se je v petek zgodila okoli 6.40 na regionalni cesti Domžale - Trojane v naselju Prevoje pri Šentvidu, sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in otrok kot pešec. Voznik osebnega vozila je trčil v otroka, ki je pravilno prečkal cesto, nato pa s kraja odpeljal, ne da bi mu pomagal in si z njim izmenjal podatke. Vozil je manjše terensko vozilo (podobno dacii duster) zlate, rjave ali rumene barve, odpeljal pa je v smeri Lukovice, so sporočili iz Policijske uprave Ljubljana.

Vse, ki bi imeli kakršne koli informacije o dogodku, policisti prosijo, naj pokličejo na št. 113 ali Policijsko postajo Domžale na št. 01/724 65 80. Naj pokliče na katero od obeh številk ali s zglasi na Ljubljanski cesti 96 v Domžalah, kjer je sedež tamkajšnje policijske postaje, pozivajo tudi neznanega voznika.

V prometni nesreči, ki se je v petek zgodila okoli 8.15 na Cesti v Gorice v Ljubljani, pa je bila udeležena voznica osebnega vozila znamke BMW X5 bele barve, ki je zapeljala s ceste in se poškodovala.

Policisti priče te nesreče prosijo, naj pokličejo na št. 113 ali Postajo prometne policije Ljubljana na št. 01/583 88 20. Za informacije prosijo tudi voznika škode superb sive barve in voznika renault lagune grandtour črne barve, ki sta bila takrat v bližini.