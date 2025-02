V Montrealu žvižgi ob ameriški himni, pretepi in zmaga ZDA

Montreal, 16. februarja - Severnoameriška hokejska liga NHL trenutno počiva zaradi turnirja štirih narodov, ki je zamenjal tekmo zvezd. V soboto je bil v Montrealu na sporedu tradicionalen derbi med Kanado in ZDA, državama, ki imata v zadnjem času tudi politična nesoglasja, obeležili pa so ga žvižgi ob ameriški himni, pretepi na igrišču in zmaga ZDA s 3:1.