V stampedu v Indiji umrlo najmanj 18 ljudi

New Delhi, 16. februarja - Na železniški postaji v indijski prestolnici New Delhi je množica, ki je ob hindujskem romarskem prazniku Kumbh Mela skušala ujeti vlake za mesto Prayagraj, v soboto zvečer do smrti poteptala najmanj 18 ljudi. Še enajst ljudi je poškodovanih, so sporočile tamkajšnje oblasti.