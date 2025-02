Beograd, 15. februarja - Ajda Kaučič, Petja Klojčnik, Maja Pogorevc in Karolina Zbičajnik so na balkanskem dvoranskem prvenstvu v atletiki v Beogradu osvojile zlato medaljo v štafeti 4 x 400 m, tekle so 3:39,14. Slovenija je osvojila še štiri druga in tri tretja mesta.