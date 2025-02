Međedović presenetil Medvedjeva

Marseille, 15. februarja - Srb Hamad Mežedović in Francoz Ugo Humbert sta finalista teniškega turnirja v Marseillu. Branilec iz Francije je v prvem polfinalu s 6:4 in 6:4 ugnal Belgijca Zizouja Bergsa. Za presenečenje pa je poskrbel 21-letni Srb Međedović, ki je gladko s 6:3 in 6:2 ugnal prvopostavljenega Rusa Danila Medvedjeva.