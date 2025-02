Mladi skakalci do zlata v Lake Placidu

Lake Placid, 15. februarja - Slovenski smučarski skakalci Taja Bodlaj, Žiga Jančar, Tina Erzar in Urban Šimnic so v Lake Placidu prepričljivo osvojili naslov mladinskih svetovnih prvakov na mešani ekipni tekmi. Drugouvrščeno ekipo ZDA so ugnali za skoraj 60 točk, bron je osvojila Avstrija, ki je zaostala skoraj še dodatnih 30 točk.