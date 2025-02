Vreme: Ponoči se bo delno razjasnilo

Ljubljana, 15. februarja - Ponoči se bo prehodno delno razjasnilo. V jutranjem času se bo od severa znova pričelo oblačiti. Najnižje jutranje temperature bodo od -8 do -4, na Primorskem malo pod 0 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na Primorskem zmerno, drugod pa pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo okoli 0, na Primorskem ob povečini šibki burji okoli 8 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na Primorskem delno jasno, pihala bo večinoma šibka burja. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri. V torek in sredo kaže na delno jasno vreme z mrzlim in ponekod meglenim jutrom.

Vremenska slika: Ciklonsko območje se je pomaknilo nad južno Italijo, nad srednjo Evropo se je okrepilo območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda priteka k nam hladen in nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno povečini jasno, občasno bo več oblačnosti v sosednjih pokrajinah Hrvaške, Avstrije in Madžarske. Burja v Kvarnerju bo slabela. V nedeljo se bo oblačnost prehodno povsod povečala. Burja bo oslabela.