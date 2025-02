Izidi SP v biatlonu

* Izidi: - moški, 10 km: 1. Johannes Thingnes Boe (Nor) 21:56,8 (0) 2. Campbell Wright (ZDA) + 27,7 (0) 3. Quentin Fillon Maillet (Fra) 37,0 (1) 4. Vebjoern Sorrum (Nor) 45,2 (2) 5. Tommasso Giacomel (Ita) 48,1 (2) 6. Martin Uldal (Nor) 54,7 (1) 7. Endre Stroesheim (Nor) 56,7 (2) 8. Fabien Claude (Fra) 57,0 (1) 9. Sturla Holm Laegreid (Nor) 57,3 (1) 10. Tarjei Boe (Nor) 1:02,0 (1) 11. Jakov Fak (Slo) 1:04,9 (0) ... 49. Lovro Planko (Slo) 2:30,6 (3) 54. Anton Vidmar (Slo) 2:33,9 (1) 61. Miha Dovžan (Slo) 2:56,7 (2)