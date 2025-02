Na območju Bohinja se je sprožil snežni plaz, aktivirana helikopterja

Bohinj, 15. februarja - Na območju Bogatinskega sedla v Julijskih Alpah se je popoldne sprožil snežni plaz. Stekla je reševalna akcija, so za STA potrdili na Gorski reševalni zvezi Slovenije. Aktivirana sta bila helikopterja. Po prvih informacijah je bila zasuta ena oseba, ki pa so jo izkopali in je z njo vse v redu, so za STA pojasnili na Policijski upravi (PU) Kranj.