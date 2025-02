Ljubljana, 15. februarja - Na ljubljanski vzhodni obvoznici so pristojni v predoru Golovec proti razcepu Malence in Dolenjski odstranili posledice prometne nesreče, tako da je vnovič prevozna. Vozni in počasni pas sta sicer zaprta, zastoj ostaja in je dolg 1300 metrov, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.