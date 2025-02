Izidi smučarskih skokov na Ljubnem ob Savinji

* Izidi, ženske, Ljubno ob Savinji: 1. Nika Prevc (Slo) 258 točk (90,5/95 m) 2. Selina Freitag (Nem) 240,6 (89/94,5) 3. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 233 (97/94,5 - padec) 4. Lisa Eder (Avt) 230,4 (86/92) 5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 230,3 (85/86) 6. Sara Takanashi (Jap) 229,8 (92/86) ... 11. Ema Klinec (Slo) 211,6 (85,5/82) 24. Jerica Jesenko (Slo) 173,6 (79,5/77) 25. Katra Komar (Slo) 169,2 (78/76,5) 29. Mia Ingolič (Slo) 164,4 (77,5/74) ... - brez finalnega nastopa: 33. Taja Sitar (Slo) ... * svetovni pokal, skupno (17/25): 1. Nika Prevc (Slo) 1233 točk 2. Katharina Schmid (Nem) 968 3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 816 4. Selina Freitag (Nem) 801 5. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 678 6. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 666 ... 11. Ema Klinec (Slo) 509 29. Taja Bodlaj (Slo) 68 36. Tina Erzar (Slo) 27 40. Nika Vodan (Slo) 20 51. Jerica Jesenko (Slo) 7 52. Katra Komar (Slo) 6 58. Mia Ingolič (Slo) 2 ...