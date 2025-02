Na Primorskem sunki burje tudi prek 100 kilometrov na uro, zaprt del primorske avtoceste

Ljubljana, 15. februarja - Jutro in dopoldne sta na Primorskem postregla z močno burjo. Trenutno sunki na posameznih odsekih Vipavske doline dosegajo hitrost tudi nad 100 kilometrov na uro, so za STA povedali na Arsu. Zaradi močnega vetra je primorska avtocesta zaprta med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani, je razvidno iz objave prometnoinformacijskega centra.