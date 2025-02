V skladišču v Gorenju zagorelo, večje škode ni

Velenje, 15. februarja - Celjski policisti so bili danes zjutraj obveščeni, da je zagorelo v skladišču podjetja v Velenju. Kot so za STA potrdili v Hisense Europe, pod katerega okrilje sodi Gorenje, je do požara prišlo zaradi pregretja pakirnega stroja. Večja škoda v dogodku ni nastala, prav tako niso bili moteni delovni procesi.