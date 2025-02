Policija izsledila moška, ki sta ustrelila v okno hiše v Šentjurju

Šentjur, 15. februarja - Šentjurski policisti so kazensko ovadili dva moška, ki sta osumljena, da sta konec lanskega leta v Šentjurju sodelovala pri streljanju na stanovanjsko hišo, v kateri je bilo takrat več oseb, tudi otroci. V preteklih dneh so policisti pri moških izvedli hišni preiskavi ter odkrili več količin konoplje, nabojev in večjo vsoto denarja.