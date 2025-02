Castle popeljal ekipo C do zmage na izzivu vzhajajočih zvezd

San Francisco, 15. februarja - S tekmo vzhajajočih zvezd, kjer se med seboj merijo najboljši mladi košarkarji severnoameriške lige NBA, se je začel letošnji vikend vseh zvezd. Novinec ekipe San Antonio Spurs Stephon Castle je z 12 točkami popeljal ekipo C do zmage po preobratu s 25:14 v finalu turnirja vzhajajočih zvezd in tudi na nedeljsko tekmo vseh zvezd.