Skakalci in skakalke srebrni v Lake Placidu

Lake Placid, 15. februarja - Na ekipnih preizkušnjah smučarskih skakalk in skakalcev na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lake Placidu sta obe slovenski ekipi osvojili naslov svetovnih podprvakov. Srebrno medaljo so med mladinci priskakali Urban Šimnic, Nik Bergant Smerajc, Enej Faletič in Žiga Jančar, pri mladinkah pa Lucija Jurgec, Tinkara Komar, Tina Erzar in Taja Bodlaj.