Dobro gospodarsko sodelovanje Slovenije z ZDA možno tudi v naprej

Washington, 15. februarja - Slovenska podjetja imajo na ameriškem trgu kljub motnjam in negotovostim, ki jih povzroča množica ukrepov ameriškega predsednika Donalda Trumpa, še naprej možnosti za dobro delovanje, so menili zbrani na poslovne konferenci, ki so jo v Washingtonu organizirali Ameriško-slovenski klub, Gospodarska zbornica Slovenije in veleposlaništvo v ZDA.