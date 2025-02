Newyorške borze presenetljivo miren teden sklenile z rahlo rastjo

New York, 15. februarja - Čeprav ni manjkalo razburjenja ob številnih novicah iz Bele hiše, kjer je predsednik ZDA Donald Trump uvajal nove carine, in so v ZDA objavili podatke o pospešeni inflaciji, so newyorške borze v petek sklenile uspešen teden. Wall Street Trumpove carine za zdaj jemlje kot pogajalsko taktiko in se še ne razburja preveč.