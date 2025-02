New York, 14. februarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenako. Tečaji delnic na Wall Streetu so v petek po pomanjkljivih podatkih o prodaji na drobno v ZDA končali mešano, kar je bil umirjen zaključek nestanovitnega tedna, poroča francoska tiskovna agencija AFP.