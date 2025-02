Predsednik vlade s predstavniki Zdusa o izboljšanju položaja upokojencev

Ljubljana, 14. februarja - Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal s predstavniki Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus). Obravnavali so ključna vprašanja, povezana z upokojenci, osrednja pozornost pa je bila namenjena ukrepom za izboljšanje njihovega socialnega in ekonomskega položaja ter pokojninski reformi, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.