ACH Volley kljub oddanemu nizu do 20. prvenstvene zmage

Ljubljana, 14. februarja - Odbojkarji ACH Volleyja so v 6. krogu modre skupine v 1. DOL Sportklub po številnih težavah premagali novomeško Krko s 3:1 v nizih. To je bila še 20. prvenstvena zmaga za varovance Matjaža Hafnerja, s čimer so še naprej na vrhu razpredelnice s popolnim izkupičkom 60 točk. Sledi Alpacem Kanal s 15 zmagami in 42 točkami.