Mura Nona do 14. zmage v slovenskem prvenstvu

Murska Sobota, 14. februarja - Nogometašice Mure None so dosegle še 14. zmago v 14. nastopu v slovenskem prvenstvu. Na domačem stadionu v Fazaneriji so visoko z 9:0 (5:0) ugnale Primorje Tosla Nutricosmetics ter uspešno začele tudi spomladanski del tekmovanja. Anja Eferl in Špela Kolbl sta dosegli po dva gola.