Petkovi kolesarji: Koalicija naj zaviha rokave pri uresničevanju zavez

Ljubljana, 14. februarja - Petkovi kolesarji so se po treh letih vrnili na ljubljanske ulice. Tokrat so pred vladnim poslopjem opozorili na prepočasno izpolnjevanje obljub vladne koalicije pod vodstvom premierja Roberta Goloba. Predstavnikom SD in Levice so na sedežih strank, predstavnikom Svobode pa na Gregorčičevi, predali seznam prioritet, ki naj se jih lotijo.