Pregled - šport, 14. 2. (petek)

SAALBACH-HINTERGLEMM - Avstrijec Raphael Haaser je novi svetovni prvak v veleslalomu. Haaser se je na vrh zavihtel kot peti po prvi vožnji. Na domačem prvenstvu v Saalbachu je premagal tri Švicarje. Thomas Tumler je osvojil srebro, Loic Meillard bron, prvi favorit Marco Odermatt je bil četrti. Slovenski as Žan Kranjec, ki si je želel kolajno, je ostal brez na 11. mestu. Drugi Slovenec Miha Oserban se ni uvrstil v finale; prve vožnje po padcu ni končal.

LENZERHEIDE - Francozinja Justine Braisaz-Bouchet je nova svetovna prvakinja v biatlonskem sprintu. Z izjemno predstavo v zadnjem krogu prvenstva v Lenzerheideju je na drugo mesto zrinila vodilno v svetovnem pokalu Nemko Franzisko Preuss in na tretje presenečenje letošnje sezone Finko Suvi Minkkinen. Najboljša Slovenka je bila Anamarija Lampič na 14. mestu. Polona Klemenčič je osvojila 30. mesto, Lena Repinc je na 60. mestu ujela zasledovanje, Živa Klemenčič pa je bila 66.

MARSEILLE - Slovenski kolesarski as Matej Mohorič (Bahrain-Victorious) je prvo etapo tridnevne dirke po Provansi končal v času zmagovalca na 14. mestu. Etapa od Marseilla do Saint-Victoreta je po sprintu večje skupine pripadla Ircu Samu Bennettu (Decathlon AG2R). Drugi slovenski predstavnik in Mohoričev ekipni kolega Matevž Govekar je zaostal 11:35 minute in bil 66.

LJUBLJANA - Košarkarji Cedevite Olimpije so četrtič zaporedoma in štiriindvajsetič skupno postali zmagovalci pokala Spar. V finalu v Ljubljani so premagali Krko s 102:71. Za Ljubljančane je to drugi naslov v sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra, in dvanajsta zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. Zadnji naslov, ki so ga izpustili iz rok, je bil pokal 2021, nazadnje pa so v finalu klonili prav tako v pokalnem tekmovanju eno leto prej proti Koper Primorski.

LJUBLJANA - Košarkarice Cinkarne Celja so devetnajstič in sedmič zapored postale zmagovalke pokalnega tekmovanja Slovenije. V finalu v Ljubljani so bile boljše od Triglava z 79:68. Poraza v finalih domačih tekmovanj ne poznajo že od 2018.

LJUBLJANA - Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 50. kroga lige ICEHL po podaljšku premagali Black Wings Linz z 2:1. Odločilni gol je v prvi minuti dodatnega dela igre dosegel Bine Mašič.

FALUN - Norvežan Johannes Hoesflot Klaebo in Švedinja Linn Svahn sta zmagala na tekmi za svetovni pokal smučarskih tekačev v švedskem Falunu. V sprintu v klasični tehniki je Miha Šimenc, edini Slovenec v izločilnih bojih, končal v polfinalu na končnem 11. mestu. Eva Urevc na 51. in Vili Črv na 58. mestu sta obtičala v kvalifikacijah.

LJUBNO OB SAVINJI - Najboljša smučarska skakalka to zimo Nika Prevc je pred domačimi navijači na Ljubnem ob Savinji dobila kvalifikacije za prvo od dveh ženskih tekem svetovnega pokala v Sloveniji. Druga je bila njena najbližja zasledovalka v svetovnem pokalu, Nemka Katharina Schmid, ki pa je zaostala za več kot deset točk. Na sobotni tekmi bo nastopilo šest Slovenk. Poleg Prevc so se na prvo tekmo pod Rajhovko uvrstile še Ema Klinec s 14. mestom, Taja Sitar s 24., Katra Komar s 25., Jerica Jesenko s 27. in Mia Ingolič z 38. mestom.

SAPPORO - Avstrijec Stefan Kraft je v močnem sneženju dobil kvalifikacije za sobotno tekmo svetovnega pokala v smučarskih skokih v japonskem Sapporu. Najboljši Slovenec je bil Domen Prevc na šestem mestu, medtem ko se 52-letnemu japonskemu veteranu Noriakiju Kasaiju ni uspelo prebiti skozi kvalifikacije za prvo od dveh posamičnih tekem na Japonskem. Lovro Kos je bil 12., Rok Oblak 32., na tekmo se je uvrstil tudi Timi Zajc na 42. mestu.

LJUBLJANA - Odbojkarji ACH Volleyja so v 6. krogu modre skupine v 1. DOL Sportklub po številnih težavah premagali novomeško Krko s 3:1 v nizih. To je bila še 20. prvenstvena zmaga za varovance Matjaža Hafnerja, s čimer so še naprej na vrhu razpredelnice s popolnim izkupičkom 60 točk.

TBILISI - Mlada slovenska biatlonka Ajda Špitalar je na olimpijskem festivalu evropskem mladine (Ofem), ki se je v gruzijskem Bakurianiju začelo 9. februarja, danes zasedla drugo mesto v sprintu. Slovenija ima ob tem v Gruziji še dve četrti mesti. Špitalar je bila četrta na 10 km, prav tako smučarski tekač Tine Šporn na 10-kilometrski razdalji.

DOHA - Latvijka Jelena Ostapenko in Američanka Amanda Anisimova sta finalistki teniškega turnirja serije WTA 1000 v katarski Dohi. V polfinalu turnirja z nagradnim skladom nekaj več kot 3,5 milijona evrov je Ostapenko še petič na petih medsebojnih tekmah ugnala poljsko zvezdnico Igo Swiatek.

TOKIO - Japonski atlet Koki Ikeda, ki je na olimpijskih igrah v Tokiu osvojil srebro v hoji na 20 km, je bil zaradi dopinga kaznovan s štiriletno prepovedjo, je sporočila komisija za atletsko integriteto. Šestindvajsetletnik, ki je osvojil tudi srebro na svetovnem prvenstvu leta 2022 v Eugenu, je bil začasno suspendiran od novembra, potem ko ga je AIU obtožil manipulacije s krvjo.