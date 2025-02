Slovenija še s petimi vročimi železi v ognju SP v Saalbachu

Saalbach-Hinterglemm, 14. februarja - Z današnjim tekmovanjem za naslov svetovnega prvaka v veleslalomu in 11. mestom Žana Kranjca so se zožile slovenske možnosti za odmevnejši dosežek na 48. svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Saalbach-Hinterglemmu. Niso se pa povsem zaprle. V ognju je še pet slovenskih želez. Zadnja na sporedu sta slaloma, ženski in moški.