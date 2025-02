Ob dnevu ozaveščanja o prirojenih srčnih napakah letos izpostavili pomen psihosocialne podpore

Ljubljana, 14. februarja - Prirojene srčne napake so najpogostejša oblika prirojenih bolezni na organih, zato je ozaveščanje o njihovem prepoznavanju in zdravljenju ključnega pomena, so ob mednarodnem dnevu ozaveščanja o bolezni sporočili z Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana. Letos je v ospredju pomen psihosocialne podpore družinam ob diagnozi bolezni otroku.