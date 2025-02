SBI TOP na Ljubljanski borzi ta teden pridobil skoraj dva odstotka

Ljubljana, 14. februarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je ta teden pridobil 1,84 odstotka. Rast je dosegla večina delnic, najbolj pa so se podražile delnice Pozavarovalnice Sava. V petih dneh je bilo sklenjenih za skupno 20,27 milijona evrov poslov, največ z delnicami Krke in NLB. Delnice Krke so bile tudi edine, katerih vrednost se je na tedenski ravni znižala.