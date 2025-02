Pregled - svet, 14. 2. (petek)

MÜNCHEN - Ob začetku varnostne konference sta se srečala ameriški podpredsednik JD Vance in ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, pri čemer je Vance zatrdil, da si ZDA prizadevajo za končanje vojne in trajen mir v Ukrajini. Tudi Zelenski je dejal, da si Ukrajina želi miru, a da potrebuje ustrezna varnostna zagotovila. Pred tem je izrazil pripravljenost na srečanje z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, ko se bodo Kijev in zavezniki dogovorili o načrtu, kako končati vojno. Ponovil je, da se odločitev o Ukrajini ne sme sprejemati brez Ukrajine.

MÜNCHEN - Podpredsednik ZDA je v govoru na varnostni konferenci menil, da mora Evropa mora okrepiti lastno obrambo, da bi se Washington lahko osredotočil na grožnje drugod po svetu. Hkrati pa je dejal, da ga v Evropi bolj kot zunanje skrbijo notranje grožnje, češ da se Evropa umika od nekaterih svojih najosnovnejših vrednot, svoboda govora da je pod vse večjim udarom. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je njegove izjave v svojem nastopu na konferenci označil za nesprejemljive.

MÜNCHEN - Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v nagovoru na varnostni konferenci članice EU pozvala k povečanju obrambnih izdatkov in napovedala, da jim bo komisija pri tem omogočila odstopanje od evropskih proračunskih pravil. Kot je dejala, bo predlagala sprožitev odstopne klavzule za naložbe na tem področju.

KIJEV - Ukrajina je Rusijo obtožila, da je njeno brezpilotno letalo zadelo betonsko-jekleni sarkofag za zadrževanje sevanja v zaprti jedrski elektrarni v Černobilu in zagorelo. Moskva je zanikala napad z besedami, da ne izvaja napadov na jedrsko infrastrukturo. Eksplozijo v elektrarni je potrdila tudi Mednarodna agencija za jedrsko energijo. Raven sevanja se sicer ni povečala.

VARŠAVA - Evropa ne sme predpostavljati, da bo prisotnost ameriških vojakov na celini trajala večno, je med obiskom na Poljskem povedal obrambni minister ZDA Pete Hegseth. Nemški obrambni minister Boris Pistorius je ob robu varnostne konference v Münchnu glede tega dejal, da bi v Evropi težko nadomestili ameriške vojake in da se to ne more zgoditi čez noč.

MÜNCHEN - Nemški preiskovalci domnevajo, da je imel Afganistanec, ki je v četrtek z avtomobilom zapeljal v skupino ljudi v Münchnu, islamistični motiv. Med zaslišanjem je tudi priznal, da je namerno zapeljal v ljudi, je povedala münchenskega tožilka Gabriele Tilmann. V incidentu je bilo po zadnjih podatkih ranjenih najmanj 36 ljudi, dva, tudi dveletna deklica, sta v kritičnem stanju.

WASHINGTON - ZDA bodo Indiji prodale napredna lovska letala F-35, je v četrtek na skupni novinarski konferenci s premierjem Narendro Modijem v Beli hiši dejal predsednik ZDA Donald Trump. Modi pa je napovedal povečanje uvoza nafte in plina iz ZDA. Voditelja sta napovedala tudi trgovinski sporazum, ki da bo v obojestransko korist.

BRUSELJ - Evropska komisija je četrtkovo odločitev ameriškega predsednika Donalda Trumpa o uvedbi vzajemnih carin danes označila za korak v napačno smer. Napovedala je "odločen odziv na neupravičene ovire svobodne in pravične trgovine". Poudarili so, da EU ohranja eno izmed najnižjih stopenj carin na svetu in ne vidi razlogov za zvišane ameriške carine na svoj izvoz.

WASHINGTON/PEKING - Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek razkril svojo vizijo mednarodnega sodelovanja z Rusijo in Kitajsko in dejal, da želi govoriti z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in kitajskim voditeljem Xi Jinpingom tudi v okviru tristranskega vrha. Zavzel se je za zmanjšanje vojaškega proračuna in jedrskih zalog treh velesil.

VATIKAN - Papeža Frančiška, ki je pred več kot tednom dni zbolel za bronhitisom, so sprejeli v bolnišnico. Po dopoldanski avdienci so 88-letnega papeža sprejeli na kliniki v Rimu, kjer bodo opravili tudi diagnostične preiskave.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Donald Trump se je v četrtek zavzel za vnovično razširitev skupine najrazvitejših gospodarstev G7. Kot je dejal, nima zadržkov, da se v skupino znova vključi Rusija, ki je bila članica že med letoma 1997 in 2014. V Moskvi so menili, da je skupina skoraj izgubila svoj pomen, in da so veliko bolj zainteresirani za razvoj odnosov v okviru skupine G20.

ZAGREB - Hrvaški organi pregona so v četrtek prijeli 13 ljudi, ki naj bi pod vodstvom dveh hrvaških državljanov nezakonito uvažali nevarne odpadke iz Slovenije, Italije in Nemčije na Hrvaško. Pri tem naj bi na nezakonit način odložili najmanj 35.000 ton odpadkov, storilci pa naj bi s tem ustvarili vsaj štiri milijone evrov dobička, je sporočil Europol.

WASHINGTON - Predsednik Donald Trump je v četrtek podpisal izvršni ukaz z naslovom Naredimo Ameriko spet zdravo (Maha), za kar bo skrbela posebna istoimenska komisija pod vodstvom ministra za zdravje Roberta Kennedyja mlajšega. Komisija se bo skušala soočiti z naraščanjem kroničnih bolezni v ZDA.

WASHINGTON - Ameriški zvezni sodnik Amir Ali je v četrtek v Washingtonu vladi predsednika Donalda Trumpa ukazal, naj nemudoma obnovi financiranje več sto pogodbenikov v programih pomoči tujini. Odločil je, da Trumpova vlada ni upoštevala izredne škode ukrepa o 90-dnevni zamrznitvi financiranja.

LUXEMBOURG - Bruto domači proizvod območja z evrom se je po sezonsko prilagojenih podatkih v zadnjem lanskem četrtletju na četrtletni ravni okrepil za 0,1 odstotka, v EU pa je bila rast 0,2-odstotna, je v drugi oceni zapisal evropski statistični urad.

NEW YORK - Potem ko je pravosodno ministrstvo ZDA odstopilo od kazenskega pregona newyorškega župana Erica Adamsa, je s položaja odstopilo pet zveznih tožilcev, med njimi pristojna newyorška tožilka Danielle Sassoon. Odstop tožilcev je doslej najodmevnejši upor proti ukrepom vlade predsednika ZDA Donalda Trumpa.

BERLIN - Oskarjevka Tilda Swinton je v četrtek ob začetku 75. mednarodnega filmskega festivala Berlinale prejela zlatega medveda za življenjsko delo. Zahvalni govor je izkoristila za politični nagovor, ki ni bil usmerjen samo proti predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, ki ga poimensko sicer ni omenila.

WASHINGTON - Ameriški senat je v četrtek z 72 glasovi proti 28 potrdil Brooke Rollins na položaj ministrice za kmetijstvo v vladi Donalda Trumpa. 52-letna Teksašanka bo prevzela ministrstvo z 100.000 zaposlenimi in letnim proračunom okrog 200 milijard dolarjev.

SAN FRANCISCO - Mineva 20 let, odkar je na valentinovo leta 2005 zaživela spletna stran YouTube.com. Stran, na kateri so lahko uporabniki nato aprila začeli objavljati lastne videoposnetke, je v dveh desetletjih prerasla v eno največjih platform za videovsebine na svetu. Vsako minuto se na YouTube naloži za več kot 500 ur videoposnetkov.