Newyorške borze brez enotne smeri

New York, 14. februarja - Newyorške borze so zadnji trgovalni dan pred podaljšanim koncem tedna začele brez enotne smeri osrednjih indeksov. Vlagatelji so med drugim premlevali najnovejšo potezo ameriškega predsednika Donalda Trumpa glede carin, najnovejše gospodarske kazalnike in poslovne rezultate podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.