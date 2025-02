Izidi veleslaloma na SP v alpskem smučanju

* Izidi, po finalu: 1. Raphael Haaser (Avt) 2:39,71 1:21,72 1:17,99 2. Thomas Tumler (Švi) 2:39,94 +0,23 1:21,73 1:18,21 3. Loic Meillard (Švi) 2:40,22 +0,51 1:21,12 1:19,10 4. Marco Odermatt (Švi) 2:40,29 +0,58 1:21,34 1:18,95 5. Marco Schwarz (Avt) 2:40,49 +0,78 1:21,97 1:18,52 6. Thibaut Favrot (Fra) 2:40,54 +0,83 1:22,09 1:18,45 7. Timon Haugan (Nor) 2:40,71 +1,00 1:21,10 1:19,61 8. Henrik Kristoffersen (Nor) 2:40,73 +1,02 1:21,98 1:18,75 9. Luca de Aliprandini (Ita) 2:40,74 +1,03 1:21,73 1:19,01 10. Atle Lie McGrath (Nor) 2:40,93 +1,22 1:22,26 1:18,67 11. Žan Kranjec (Slo) 2:40,97 +1,26 1:22,31 1:18,66 ... - odstopil v 1. vožnji: Miha Oserban (Slo)