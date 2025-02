Zlata priznanja letos 240 pekovskim izdelkom

Brdo pri Kranju, 14. februarja - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri GZS je letos podelila 240 zlatih priznanj za izdelke odlične kakovosti s področja pekarstva, slaščičarstva in testeninarstva. Posebno priznanje zvezda odlične kakovosti je prejelo 79 izdelkov, ki so znak odlične kakovosti prejeli v zadnjih petih letih.