Evropska sredstva za urejanje komunalne infrastrukture v Tolminu

Ljubljana/Tolmin, 14. februarja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je odobrilo evropska sredstva za sofinanciranje gradnje čistilne naprave in prve faze gradnje fekalne kanalizacije v okviru komunalnega urejanja naselja Kneža v občini Tolmin. Vrednost odobrenih sredstev je 481.000 evrov, so sporočili z ministrstva.