Za sanacijo območja Radovne potrebna hitra odstranitev odloženega materiala

Gorje, 14. februarja - Infrastruktura Bled je v četrtek z vodovarstvenega območja zajetja Ovčja jama odstranila odpadno snov, ki so jo v minulih dneh odkrili na več lokacijah v dolini Radovne. Do onesnaženja pitne vode ni prišlo. Zavod RS za varstvo narave pa je danes poslal dopis, da je treba odloženi material takoj in v celoti odstraniti z vseh lokacij.