V Kopru odprli nov študentski dom Barka 2

Koper, 14. februarja - V Kopru so danes odprli nov študentski dom Barka 2, ki bo 119 študentov sprejel že z začetkom novega semestra. Enote novega doma so apartmajskega tipa s skupnim prostorom in dvema ali tremi sobami za eno ali dve osebi. Poleg tega je na voljo soba za osebe s posebnimi potrebami, dva apartmaja pa sta prilagojena za bivanje dveh tričlanskih družin.