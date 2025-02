Na Schubertovem glasbenem tekmovanju med nagrajenimi violinistka Maja Horvat

Gradec, 14. februarja - Pretekli teden se je 325 mladih glasbenikov in pevcev udeležilo 12. mednarodnega tekmovanja komorne glasbe Franz Schubert in moderna glasba graške univerze za umetnost. Danes so objavili prejemnike velikih nagrad. Med nagrajenci je tudi violinistka Maja Horvat kot članica londonskega Astatine Tria, je razvidno iz spletne strani tekmovanja.