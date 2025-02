Hiša Ljubhospic že devet let skrbi za neozdravljivo bolne in njihove svojce

Ljubljana, 14. februarja - Hiša Ljubhospic praznuje devet let delovanja. Zavod, kjer nudijo podporo neozdravljivo bolnim in njihovim bližnjim, je brez zagotovljenega državnega financiranja, saj ni uvrščen v socialni in zdravstveni sistem. Direktor Ljubhospica Marjan Sedej v tem vidi tudi odnos družbe do demografskih težav, je dejal na novinarski konferenci.