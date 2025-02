Jadrolinija z novo začasno upravo

Reka, 14. februarja - Hrvaško državno ladjarsko podjetje Jadrolinija ima novo začasno upravo. Nadzorniki so iz nabora kandidatov, ki jih je predlagala vlada v Zagrebu, za predsednika uprave imenovali Roberta Blažinovića, za člana pa Marijo Zaputović Mavrinac in Marka Novaselića. Trojica bo družbo vodila do izvedbe javnega razpisa za novo vodstvo oz. največ pol leta.