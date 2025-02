Lastniki poplavljenih objektov se lahko sami vključijo v postopek za dodelitev pomoči

Ljubljana, 14. februarja - Lastniki stanovanjskih objektov, ki so v poplavah avgusta predlani utrpeli škodo in niso izpolnjevali pogojev za predplačilo po interventnem zakonu, a menijo, da so do sredstev za obnovo upravičeni, se lahko v postopek vključijo sami, sporoča ministrstvo za naravne vire in prostor.