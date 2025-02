Izidi smučarskega teka v Falunu

* Izidi, sprint, klasično: - moški: 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 2:46,40 2. Erik Valnes (Nor) 1,31 3. Oskar Opstad Vike (Nor) 2,52 4. Jules Chappas (Fra) 3,19 5. Evan Northug (Nor) 13,05 6. Jiri Tuz (Češ) 13,67 ... - izpadel v polfinalu: 11. Miha Ličef (Slo) - izpadel v kvalifikacijah: 58. Vili Črv (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (24/31): 1. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 1574 točk 2. Edvin Anger (Šve) 1306 3. Erik Valnes (Nor) 1191 4. Federico Pellegrino (Ita) 1036 5. Hugo Lapalus (Fra) 1036 6. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 988 ... 65. Miha Šimenc (Slo) 202 88. Nejc Štern (Slo) 127 111. Vili Črv (Slo) 78 141. Miha Ličef (Slo) 34 - ženske: 1. Linn Svahn (Šve) 3:12,22 2. Nadine Fähndrich (Švi) 0,89 3. Kristine Stavaas Skistad (Nor) 2,60 4. Maja Dalhqvist (Šve) 3,40 5. Jasmi Joensuu (Fin) 3,64 6. Johanna Hagstroem (Šve) 16,94 ... - izpadla v kvalifikacijah: 51. Eva Urevc (Slo) - vrstni red v svetovnem pokalu (24/31): 1. Jessie Diggins (ZDA) 1721 2. Astrid Oeyre Slind (Nor) 1364 3. Victoria Carl (Nem) 1279 4. Kerttu Niskanen (Fin) 1223 5. Therese Johaug (Nor) 1065 6. Jasmi Joensuu (Fin) 970 ... 50. Anja Mandeljc (Slo) 259 72. Eva Urevc (Slo) 132