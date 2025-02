Raziskava: Nemčija med ključnimi dobavitelji v svetovni proizvodnji polprevodnikov

München, 15. februarja - Južna Koreja, Tajvan, Singapur, Malezija in Kitajska proizvedejo več kot polovico vseh računalniških čipov, s katerimi se trguje po svetu. Nemčija, Japonska, ZDA in Nizozemska pa prispevajo velik delež opreme za proizvodnjo čipov, ugotavljata inštituta Ifo in Econpol. Kot poudarjajo, Nemčija tako sodi med ključne dobavitelje v proizvodnji čipov.