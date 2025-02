Na območju naselja Trnovo na Goriškem v celoti pogorela hiša

Trnovo pri Gorici, 14. februarja - Na območju naselja Trnovo v Mestni občini Nova Gorica je v četrtek zvečer zagorela hiša. Na kraju so odšli gasilci, ki so kasneje požar dokončno pogasili. Objekt je pogorel v celoti, po prvih ocenah pa je nastala večja gmotna škoda za nekaj deset tisoč evrov, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.