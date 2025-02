Umar: Upočasnitev gospodarske rasti pričakovana

Ljubljana, 14. februarja - Upočasnitev gospodarske rasti z 2,1 odstotka v letu 2023 na 1,6 odstotka v letu 2024 je bila za Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) pričakovana. Investicije so sicer zaostale za pričakovanji, so pa bila precej bolj spodbudna od pričakovanih izvozna gibanja, medtem ko je bila potrošnja povsem skladna z napovedmi urada.