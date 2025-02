Mineva 100 let od rojstva književnika in gledališkega ustvarjalca Andreja Hienga

Ljubljana, 17. februarja - Mineva 100 let od rojstva pisatelja, dramatika, gledališkega in filmskega režiserja in scenarista Andreja Hienga. Na področju režije je bil Hiengov umetniški razvoj tesno vezan na formiranje modernega dramaturškega koncepta v slovenskem gledališču, na področju literature je bil eden najbolj pronicljivih psiholoških pisateljev.